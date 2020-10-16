В Адыгее за день произошло два смертельных ДТП
В Адыгее 15 октября произошло два дорожных происшествия с тяжкими последствиями, есть погибшие и пострадавшие
В пресс-службе МВД по Адыгее 16 октября сообщили, что одна из аварий случилась на горном участке дороги Майкоп — Гузерипль. По предварительным данным, 80-летний водитель автомобиля Lada столкнулся в ехавшую в попутном направлении иномарку, за рулем которой была 44-летняя жительница Ростовской области.
В результате аварии 79-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла, а 80-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.
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В тот же день на территории Тахтамукайского района 68-летний местный житель, управляя иномаркой, сбил 48-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался.
Ранее Юга.ру писали, что накануне в Сочи легковушка врезалась в «Газель» и влетела в шумоотражающий экран.
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