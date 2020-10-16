В Адыгее за день произошло два смертельных ДТП

В Адыгее 15 октября произошло два дорожных происшествия с тяжкими последствиями, есть погибшие и пострадавшие

В пресс-службе МВД по Адыгее 16 октября сообщили, что одна из аварий случилась на горном участке дороги Майкоп — Гузерипль. По предварительным данным, 80-летний водитель автомобиля Lada столкнулся в ехавшую в попутном направлении иномарку, за рулем которой была 44-летняя жительница Ростовской области.

В результате аварии 79-летняя пассажирка отечественной легковушки погибла, а 80-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.