Краснодарцы выберут лучший фильм на Фестивале уличного кино

Увидеть короткометражки и проголосовать за них можно будет в ЦСИ «Типография».

Зрительское голосование состоится после просмотра — с помощью света фонарика или экрана телефона. Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей в Краснодаре. После обработки голосов со всей РФ будет определен фильм-победитель. Его режиссер получит 1,5 млн рублей.

С программой фестиваля уличного кино можно ознакомиться по ссылке. Участие бесплатное, для входа нужно зарегистрироваться на сайте фестиваля.

А для тех, кто не сможет посетить показы, всю программу фестиваля можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре МТС ТВ, введя в строке поиска «фестиваль уличного кино».

«МТС поддерживает Фестиваль уличного кино и привез его в Краснодар, потому что людям сегодня не хватает новых эмоций и творческих впечатлений. Безопасный формат фестиваля позволяет познакомить больше людей с новыми именами в современном российском кино. Уверен, что жители Краснодара смогут по достоинству оценить фестивальные работы. Тех, кто не может прийти на мероприятие, мы приглашаем посмотреть те же фильмы на платформе МТС ТВ. Наш сервис позволяет расширить охват фестиваля, ведь доступ к качественному культурному контенту особенно актуален в ситуации, когда многие вынуждены сокращать пребывание в публичных местах», — сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.