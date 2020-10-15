Жительница Кубани рассказала порталу Юга.ру, почему она против учебы дочери в школе казачьей направленности. Редакция спросила у краевого минобра, как в регионе учат казачат и много ли недовольных этим родителей

Казачьи классы появились во всех школах Краснодарского края в 2016 году по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Всего тогда открыли более 2,5 тыс. таких классов. Осенью 2017 года в казачьих классах обучались уже более 85 тыс. детей.

5 октября в редакцию портала Юга.ру обратилась жительница станицы Старотитаровской Темрюкского района Екатерина и сообщила, что СОШ № 6, в которой учится ее дочь, собираются перевести в школу казачьей направленности, а мать против этого.

Для того, чтобы придать огласку ситуации, Екатерина создала аккаунт в инстаграме. Там женщина выложила свое заявление на имя директора учебного заведения, в котором указала, что Конституция РФ запрещает принуждать вступать в какие-либо объединения против воли человека, и попросила не привлекать ее дочь к участию в мероприятиях, проводимых представителями казачества. Также в соцсетях женщина опубликовала коллективное письмо министру образования Краснодарского края от родителей других учеников, которые против перевода школы в статус казачьей направленности.

«Мое обращение, направленное в федеральное минобразования, спустили в краевое ведомство, но пока они мне не ответили. Поступали мы в обычную школу, но за две недели до 1 сентября родителей собрали и объявили, что школа становится казачьей с 2021 года. То есть дети будут изучать предметы казачьей направленности и носить форму с вышивкой Кубанского казачьего войска. Я против того, чтобы моя дочь была членом какого-либо войска. Я вообще против военизации детства », — рассказала Екатерина журналисту портала Юга.ру.

Она уточнила, что в станице есть три школы, две из них собираются сделать казачьими, а та, что останется обычной, находится очень далеко от дома. Екатерина также рассказала, что пыталась собрать подписи родителей, которые против того, чтобы школа стала казачьей, но подписалось всего семь человек. «Хотя большинство родителей на словах были против. Хотя, наверное, не большинство, а многие: большинству все равно, — сказала мать школьницы. — Никто не понимает, почему я поднимаю шум . Некоторое время назад в школе провели общеродительское собрание, где главным вопросом была переориентация школы в казачью. Но меня туда не пригласили. Я спрашивала руководство школы, имеют ли люди, которые будут преподавать казачьи предметы, специальное образование. Мне ответили, что будут за этим следить».

6 октября портал Юга.ру направил запрос в министерство образования Краснодарского края, чтобы узнать, какова сейчас ситуация с казачьими классами в школах и казачьих группах в детсадах.

К 15 октября портал Юга.ру ознакомился с ответом ведомства. В нем говорится, что по состоянию на 1 сентября в школах Кубани существует 4 тыс. 558 классов казачьей направленности, что составляет 16,6% от общего числа всех общеобразовательных классов региона . Количество таких классов определяется ежегодно на основании заявлений, поданных родителями.

В детских садах создана 241 группа казачьей направленности, это 1,7% от числа обычных групп в детсадах края. В настоящее время на Кубани региональный статус «казачья образовательная организация» получили 62 школы . «В случае предоставления образовательными организациями необходимого пакета документов и соответствия условиям, предусмотренными порядком присвоения регионального статуса, количество казачьих школ будет увеличиваться», — уточнили в ведомстве.

В министестве образования края рассказали, что для школьников младших классов проводятся три курса внеурочной деятельности: по истории и культуре кубанского казачества, основам православной культуры (ОПК) и военно-спортивному направлению. Для 5-9 классов проводят четыре курса по следующим предметам: история и современность кубанского казачества, традиционная культура кубанского казачества, ОПК и военно-спортивное направление. Школьников 10-11 классов также во внеурочное время учат истории и современности кубанского казачества, ОПК и военно-спортивной подготовке.

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