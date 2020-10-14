Сборная России сыграла вничью с Венгрией в матче Лиги наций

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Футболисты сборной России 14 октября встретились с национальной командой Венгрии в рамках Лиги наций УЕФА

Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и закончилась со счетом 0:0.

В матче приняли участие футболисты Краснодара Игорь Смольников и Юрий Газинский, последний вышел на замену в середине второго тайма. Также в заявку уже второй раз попал голкипер черно-зеленых Матвей Сафонов, однако он не получил игрового времени.

Напомним, в первой встрече группового этапа россияне одолели сборную Венгрии. В группе 3 в Лиге B россияне занимают первую строчку, набрав после четырех игр 8 баллов.

В следующий раз национальная сборная сыграет в гостях с Турцией 15 ноября.

Серия матчей Лиги наций УЕФА началась в сентябре и завершится в ноябре 2020 года. Соперники поборются за две путевки на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

Сборная России Футбол

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