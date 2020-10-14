Комик Лёня Махно с семьей попал в ДТП в Краснодаре. Вот что он рассказал об аварии

Вечером 13 октября стало известно, что комик Леонид Моложанов, известный под псевдонимом Лёня Махно, попал в ДТП в Краснодаре. Очевидец прислал видео с места происшествия в редакцию LIFE.

14 октября порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, что ДТП произошло накануне в 12:05. 48-летняя жительница станицы Холмской за рулем автомобиля Peugeot ехала по улице Янковского со стороны Ленина в направлении Гоголя. На нерегулируемом перекрестке на улице Гимназической водитель не уступила дорогу автомобилю Mercedes под управлением 35-летней краснодарки, которая ехала в сторону улицы Леваневского. После столкновения Peugeot врезался в бордюр и у него отлетело колесо.

С места ДТП госпитализировали водителя и пассажира Mercedes — двухлетнего ребенка. В больнице медики диагностировали у них ушибы, оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Портал Юга.ру связался с Леонидом Моложановым, чтобы узнать подробности случившегося.

«Все живы-здоровы. Купаемся в бассейне и радуемся жизни. Больше испугались скорее, чем пострадали. Дело было так: мы ехали по Гимназической (она главная), а дама на Peugeot выезжала с Янковского. Вернее, не выезжала даже, а летела. И мы въехали ей в заднее крыло. О повреждениях своей машины сказать пока не могу — в ГИБДД сегодня выходной, и мы еще не забрали документы. Виновница аварии извинилась. Сегодня еще звонила, узнавала, как здоровье», — рассказал Юга.ру шоумен.

Он добавил, что его супруга получила небольшой синяк на руке.