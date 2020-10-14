Комик Лёня Махно с семьей попал в ДТП в Краснодаре. Вот что он рассказал об аварии

Краснодарский край

Распечатать

Комик и шоумен Лёня Махно 14 октября рассказал порталу Юга.ру подробности ДТП с участием его жены и двухлетнего ребенка, которое произошло накануне в Краснодаре

Вечером 13 октября стало известно, что комик Леонид Моложанов, известный под псевдонимом Лёня Махно, попал в ДТП в Краснодаре. Очевидец прислал видео с места происшествия в редакцию LIFE.

14 октября порталу Юга.ру сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, что ДТП произошло накануне в 12:05. 48-летняя жительница станицы Холмской за рулем автомобиля Peugeot ехала по улице Янковского со стороны Ленина в направлении Гоголя. На нерегулируемом перекрестке на улице Гимназической водитель не уступила дорогу автомобилю Mercedes под управлением 35-летней краснодарки, которая ехала в сторону улицы Леваневского. После столкновения Peugeot врезался в бордюр и у него отлетело колесо.

Читайте также:

С места ДТП госпитализировали водителя и пассажира Mercedes — двухлетнего ребенка. В больнице медики диагностировали у них ушибы, оказали необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

Полиция Краснодара назначила проверку по факту ДТП.

Портал Юга.ру связался с Леонидом Моложановым, чтобы узнать подробности случившегося.

«Все живы-здоровы. Купаемся в бассейне и радуемся жизни. Больше испугались скорее, чем пострадали. Дело было так: мы ехали по Гимназической (она главная), а дама на Peugeot выезжала с Янковского. Вернее, не выезжала даже, а летела. И мы въехали ей в заднее крыло. О повреждениях своей машины сказать пока не могу — в ГИБДД сегодня выходной, и мы еще не забрали документы. Виновница аварии извинилась. Сегодня еще звонила, узнавала, как здоровье», — рассказал Юга.ру шоумен.

Он добавил, что его супруга получила небольшой синяк на руке.

Читайте также:

Как писали Юга.ру, вечером 3 мая 2019 года около станицы Рязанской Белореченского района произошло ДТП, в котором погибли пять человек. Среди погибших опознали уроженцев Майкопа, Дениса Маловичко и Елену Зуеву, — участников комедийного проекта Stand Up. Они ехали на концерт в Краснодар. Было возбуждено уголовное дело.

Автомобили ДТП КВН Краснодар Полиция Транспорт

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

«Население выполняет не все предписания». Глава Минздрава назвал ситуацию с коронавирусом в России крайне напряженной
Сочинские спасатели больше часа несли по горам травмированную туристку
В Краснодарском крае от коронавируса умерла женщина из Алтайского края и еще четыре кубанца
Гринпис устроил пластиквотчинг на берегах водоемов Черноморского побережья Кубани и составил топ-10 загрязнителей
Комик Лёня Махно с семьей попал в ДТП в Краснодаре. Вот что он рассказал об аварии
Юга.ру сняли Краснодарское водохранилище с высоты птичьего полета и узнали, что может спасти его от засухи

Лента новостей

Статьи

Куда пойти в Краснодаре этой осенью

Аукцион современного искусства, концерты, выставки и другие события

Юга.ру сняли Краснодарское водохранилище с высоты птичьего полета и узнали, что может спасти его от засухи

Статьи

Глэчик или макитра?

Тест о кубанской кухне

Реклама на портале