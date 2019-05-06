В Адыгее простились с резидентами Stand Up, погибшими в страшном ДТП

В Майкопе прошли траурные церемонии по погибшим в ДТП резидентам проекта Stand Up Денису Маловичко и Елене Зуевой

С Маловичко простились 5 мая. Похороны Зуевой (Хватовой) прошли 6 мая.

Проститься с артистами пришло большое число близких, друзей, знакомых, педагогов. Денис и Елена были преподавателями, со студенческих лет участвовали в КВН и активно развивали КВН-движение.

Елена родилась 20 августа 1994 в Майкопе, закончила Майкопский государственный гуманитарно-технический колледж Адыгейского госуниверситета, была учителем музыки, участницей проекта Stand Up.

Денис Маловичко родился 11 ноября 1983 года в Хабаровске, в семье военнослужащего и учителя. В Майкопе с серебряной медалью окончил школу № 15. В 2005 году получил диплом Адыгейского госуниверситета, став преподавателем английского и немецкого языков. В АГУ занимался КВНом, был победителем кубка Абхазии (2003 год), победителем Армавирской лиги КВН, Брюховецкой лиги КВН и других лиг. С 2010 года преподавал в Центре дистанционного образования детей-инвалидов. Стал победителем республиканского конкурса «Учитель года Адыгеи-2016». Денис возглавил майкопский стендап-клуб и стал резидентом Stand Up, участвовал в телепроектах ТНТ «Сomedy Баттл» и «Не спать» в составе дуэта «Зашибитлз».

«3 мая в ДТП трагически погиб Денис Анатольевич Маловичко — "Лучший учитель Адыгеи — 2016", выпускник факультета иностранных языков Адыгейского государственного университета, участник команд КВН, комик Stand Up. Скорблю», — написал в соцсетях зампредседателя республиканской организации профсоюза образования Алий Хатков. В интервью порталу Юга.ру он добавил, что тяжело переживает трагедию: «Дениса я знал давно, он был ярким, харизматичным».

Большое число соболезнований родным и близким погибших также выразили люди, знакомые с ними, в социальных сетях.