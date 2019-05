Дело возбуждено после гибели пяти человек в ДТП на Кубани. Среди погибших - комики из Stand Up

View this post on Instagram

5 человек погибли в ДТП под Белореченском . Сегодня, около 17:40 в дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, произошедшее на трассе вблизи станицы Рязанской. . По предварительным данным, водитель автомобиля HyundaiAccent, 1959 года рождения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем Hyundai. . В результате ДТП на месте от полученных травм скончались 5 человек, их личности устанавливаются. Так же госпитализированы с травмами различной степени тяжести предполагаемый виновник и житель Тимашевска 1984 г.р. . В настоящее время на месте работают все аварийные службы. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. . #чпюг #белореченск