Дело возбуждено после гибели пяти человек в ДТП на Кубани. Среди погибших - комики из Stand Up

Авария произошла вечером 3 мая около станицы Рязанской. Там столкнулись Hyundai Accent и Hyundai Verna. Оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что 60-летний водитель «Акцента» выехал на встречную полосу.

В результате ДТП погибли водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также пассажир второй иномарки. Водитель «Акцента» и один из пассажиров «Верны» с различными травмами госпитализированы.

По информации «Пятого канала» среди погибших опознали Дениса Маловичко и Елену Зуеву — участников комедийного проекта Stand Up, оба — уроженцы Майкопа (Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать»). Они ехали на концерт в Краснодар. Также в автомобиле с ними находились попутчики сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.

После ДТП на водителя «Акцента» завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более человек), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.