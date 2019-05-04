Дело возбуждено после гибели пяти человек в ДТП на Кубани. Среди погибших - комики из Stand Up
Стали известны подробности ДТП с пятью погибшими в Белореченском районе Краснодарского края
Авария произошла вечером 3 мая около станицы Рязанской. Там столкнулись Hyundai Accent и Hyundai Verna. Оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что 60-летний водитель «Акцента» выехал на встречную полосу.
В результате ДТП погибли водитель Hyundai Verna и трое его пассажиров, а также пассажир второй иномарки. Водитель «Акцента» и один из пассажиров «Верны» с различными травмами госпитализированы.
По информации «Пятого канала» среди погибших опознали Дениса Маловичко и Елену Зуеву — участников комедийного проекта Stand Up, оба — уроженцы Майкопа (Маловичко принимал участие в телепроектах ТНТ в составе дуэта «Зашибитлз» — «Сomedy Баттл» и «Не спать»). Они ехали на концерт в Краснодар. Также в автомобиле с ними находились попутчики сервиса BlaBlaCar. Их тела еще не опознаны.
После ДТП на водителя «Акцента» завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее гибель двух или более человек), сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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5 человек погибли в ДТП под Белореченском�� . Сегодня, около 17:40 в дежурную часть Отдела МВД России по Белореченскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с участием двух автомобилей, произошедшее на трассе вблизи станицы Рязанской. . По предварительным данным, водитель автомобиля HyundaiAccent, 1959 года рождения, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим автомобилем Hyundai. . В результате ДТП на месте от полученных травм скончались 5 человек, их личности устанавливаются. Так же госпитализированы с травмами различной степени тяжести предполагаемый виновник и житель Тимашевска 1984 г.р. . В настоящее время на месте работают все аварийные службы. По факту аварии проводится проверка. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. . #чпюг #белореченск
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