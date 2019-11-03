В ДТП со скорой помощью на Кубани пострадали четыре человека

В Темрюкском районе 2 ноября автомобиль скорой помощи столкнулся с легковушкий

Авария произошла около 13:00 в станице Старотитаровской. По предварительным данным, водитель машины скорой помощи выезжал со второстепенной дороги и не пропустил легковой автомобиль, в результате произошло столкновение. От удара скорая перевернулась на бок возле забора частного дома.

С места ДТП госпитализировали четырех человек, двое из них — сотрудники бригады медиков. Их поместили в отделение реанимации.

Полиция проводит проверку по факту аварии, выясняются обстоятельства происшествия, рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Еще одно ДТП со скорой помощью случилось 30 октября под Новороссийском. Тогда пострадали три человека.