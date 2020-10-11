В начале недели на Кубани потеплеет до 31 °С

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12, 13 и 14 октября

По данным краевого гидрометцентра, 12 октября на Кубани ожидается сухая погода, в небе будет облачно, ночью и утром возможен туман. В ночь на понедельник похолодает до 10-15 °С, в восточной части — до 4-9 °С. Днем термометры покажут 22-29 °С, а ветер усилится до 5-10 м/с.

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На Черноморском побережье 12 октября также будет переменная облачность. Ночью воздух остынет до 11-16 °С, на участке от Анапы до Геленджика будет немного теплее — 15-20 °С. Дневная температура — 23-28 °С. Ветер 6-11 м/с. В Краснодаре в понедельник будет сухая и теплая погода. Перед рассветом в низинах и у водоемов образуется туман. Днем потеплеет до 26-28 °С. Ветер 5-10 м/с.

13 и 14 октября на Кубани прогнозируют ясную и сухую погоду. Ночные температуры — 9-14 °С, в предгорных районах — 4-9 °С, днем воздух прогреется до 23-28 °С, местами до 31 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы могут достигать 13 м/с. На побережье Черного моря во вторник и среду будет малооблачно. Температура воздуха ночью — 13-18 °С, днем — 24-29 °С. Ветер 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. Теплая погода на юге европейской части страны продержится до конца недели, рассказал RT научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре до середины недели будет солнечно. В темное время суток похолодает до 12-13°С, на солнце столбики термометров поднимутся до 28 °С. Ветер слабый, 1-3 м/с.

Температура воды в Черном и Азовском морях (данные на 11 октября): Ейск — 15 °C, Приморско-Ахтарск — 16 °C, Темрюк — 18 °C, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе и Сочи — 23 °C.