Число зараженных коронавирусом на Кубани превысило 15 тысяч человек
В России 11 октября впервые зафиксировали больше 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Поданным федерального оперштаба, к 11 октября в России за сутки обнаружили 13 тыс. 634 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Из них 26,3% — контактные и переносящие вирус без клинических проявлений. За прошлый день скончались 149 больных, выздоровели 4 тыс. 240 человек.
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Топ-3 регионов с наибольшим приростом инфицированных за сутки: Москва (4 тыс. 501), Санкт-Петербург (+528) и Московская область (+419). На юге и Северном Кавказе ситуация следующая:
- Ростовская область — 272;
- Ставропольский край — 154;
- Краснодарский край — 105;
- Карачаево-Черкесия — 83;
- Дагестан — 81;
- Кабардино-Балкария — 75;
- Ингушетия — 52;
- Северная Осетия — 40;
- Адыгея — 38;
- Севастополь — 35;
- Чечня — 7.
За все время в России зарегистрировали 1 млн 298 тыс. 718 случаев COVID-19, написал RT. Выздоровели 1 млн 20 тыс. 422 пациента, умерли 22 тыс. 597 больных. Под наблюдением медиков находятся 261 тыс. 921 человек с неподтвержденным коронавирусом.
Оперативный штаб Кубани уточнил, что в числе новых зараженных 63 женщины и 42 мужчины. Самому старшему пациенту 90 лет, самому младшему — 6 лет. Всего вирус подтвердился у 25 детей.
По данным оперштаба, COVID-19 нашли у жителей 25 муниципалитетов:
- в Краснодаре — 40;
- в Сочи, Апшеронском и Темрюкском районах — по 8;
- в Северском районе — 7;
- в Красноармейском, Кущевском, Абинском, Туапсинском и Тбилисском районах — по 3;
- в Новороссийске, Выселковском, Белореченском и Тихорецком районах — по 2;
- в Горячем Ключе, Ейском, Лабинском, Крыловском, Павловском, Тимашевском, Славянском, Усть-Лабинском, Новопокровском, Динском и Крымском районах — по 1.
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За время пандемии коронавирус официально зарегистрировали у 15 тыс. 85 жителей Кубани, включая 1 тыс. 275 детей. Показатель заболеваемости вырос до 265,8 человек на 100 тыс. населения. Из больниц выписали 10 тыс. 872 выздоровевших пациента. Зафиксировано 318 летальных исходов, в том числе 4 — за прошлые сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 35 тяжелых больных, еще 4 — на ЭКМО.
Всего в медучреждения края обратились 56 тыс. 37 человек с с подозрением на COVID-19. В стационарах лечатся 4 тыс. 682 пациента с неподтвержденным коронавирусом, под наблюдением в поликлиниках — 6 тыс. 959 человек.
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