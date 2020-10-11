Число зараженных коронавирусом на Кубани превысило 15 тысяч человек

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В России 11 октября впервые зафиксировали больше 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Поданным федерального оперштаба, к 11 октября в России за сутки обнаружили 13 тыс. 634 новых случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах. Из них 26,3% — контактные и переносящие вирус без клинических проявлений. За прошлый день скончались 149 больных, выздоровели 4 тыс. 240 человек.

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Топ-3 регионов с наибольшим приростом инфицированных за сутки: Москва (4 тыс. 501), Санкт-Петербург (+528) и Московская область (+419). На юге и Северном Кавказе ситуация следующая:

  • Ростовская область — 272;
  • Ставропольский край — 154;
  • Краснодарский край — 105;
  • Карачаево-Черкесия — 83;
  • Дагестан — 81;
  • Кабардино-Балкария — 75;
  • Ингушетия — 52;
  • Северная Осетия — 40;
  • Адыгея — 38;
  • Севастополь — 35;
  • Чечня — 7.

За все время в России зарегистрировали 1 млн 298 тыс. 718 случаев COVID-19, написал RT. Выздоровели 1 млн 20 тыс. 422 пациента, умерли 22 тыс. 597 больных. Под наблюдением медиков находятся 261 тыс. 921 человек с неподтвержденным коронавирусом.

Оперативный штаб Кубани уточнил, что в числе новых зараженных 63 женщины и 42 мужчины. Самому старшему пациенту 90 лет, самому младшему — 6 лет. Всего вирус подтвердился у 25 детей.

По данным оперштаба, COVID-19 нашли у жителей 25 муниципалитетов:

  • в Краснодаре — 40;
  • в Сочи, Апшеронском и Темрюкском районах — по 8;
  • в Северском районе — 7;
  • в Красноармейском, Кущевском, Абинском, Туапсинском и Тбилисском районах — по 3;
  • в Новороссийске, Выселковском, Белореченском и Тихорецком районах — по 2;
  • в Горячем Ключе, Ейском, Лабинском, Крыловском, Павловском, Тимашевском, Славянском, Усть-Лабинском, Новопокровском, Динском и Крымском районах — по 1.

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За время пандемии коронавирус официально зарегистрировали у 15 тыс. 85 жителей Кубани, включая 1 тыс. 275 детей. Показатель заболеваемости вырос до 265,8 человек на 100 тыс. населения. Из больниц выписали 10 тыс. 872 выздоровевших пациента. Зафиксировано 318 летальных исходов, в том числе 4 — за прошлые сутки. К аппаратам ИВЛ подключены 35 тяжелых больных, еще 4 — на ЭКМО.

Всего в медучреждения края обратились 56 тыс. 37 человек с с подозрением на COVID-19. В стационарах лечатся 4 тыс. 682 пациента с неподтвержденным коронавирусом, под наблюдением в поликлиниках — 6 тыс. 959 человек.

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