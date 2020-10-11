Матч «Локомотива-Кубань» отменили из-за коронавируса

Кроме того, по регламенту турнира «Калеву» засчитали поражение 0:20, так как информация об инфицировании игрока поступила в Единую лигу ВТБ меньше, чем за 48 часов до матча.

Накануне пресс-служба Единой лиги ВТБ сообщила, что у одного из игроков эстонского «Калева» выявили коронавирус. По законам Эстонии, команда, в составе которой есть зараженный спортсмен, должна быть изолирована до следующего уведомления департамента здравоохранения страны. Из-за этого сине-белые не смогли выехать из страны на матч, который должен был состояться в Краснодаре 11 октября.

В пресс-службе «Локо» 10 октября сообщили, что покупателям билетов на матч с «Калевом» придет автовозврат денег. Тем, кто купил билеты офлайн в кассе, нужно до 12 октября обратиться в киоск в ТРК «Красная площадь». Получить дополнительную информацию можно с 10:00 до 18:00 по телефону горячей линии — 8-800-550-19-46.

Следующую игру красно-зеленые проведут на выезде 14 октября против литовского «Литкабелиса». Очередной домашний матч назначен на 18 октября: соперником в поединке лиги ВТБ станет «Нижний Новгород».

Болельщикам напомнили о правилах посещения «Баскет-холла»: необходимо быть в маске и перчатках, соблюдать социальную дистанцию.

Как писали Юга.ру, в начале сентября коронавирус выявили у нескольких баскетболистов «Локомотива», из-за этого команда пропустила предсезонные турниры. При этом «железнодорожники» начали сезон с побед над «Зеленой Гурой» и «Антверп Джайантс».