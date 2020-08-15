В Краснодаре задержали руководителя лесничества при попытке дать взятку сотруднику минприроды
В Краснодаре 14 августа поймали с поличным одного из руководителей лесничества, подозреваемого в коррупции
Источник в правоохранительных органах рассказал порталу Юга.ру, что чиновник пытался предать деньги начальнику государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края Андрею Концеводову. Они предназначались в качестве взятки «для урегулирования определенных вопросов» и «за общее покровительство по службе».
Однако сотрудники правоохранительных органов предотвратили преступление.
Источник отметил, что Концеводов подчиняется непосредственно министру природных ресурсов Кубани Сергею Еремину.
Ранее Юга.ру рассказывали, что в феврале против сотрудника минприроды края и его сообщника возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.
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