В Краснодаре задержали руководителя лесничества при попытке дать взятку сотруднику минприроды

Ранее Юга.ру рассказывали, что в феврале против сотрудника минприроды края и его сообщника возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу Юга.ру, что чиновник пытался предать деньги начальнику государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края Андрею Концеводову. Они предназначались в качестве взятки «для урегулирования определенных вопросов» и «за общее покровительство по службе».

В Краснодаре 14 августа поймали с поличным одного из руководителей лесничества, подозреваемого в коррупции

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