В Краснодаре задержали руководителя лесничества при попытке дать взятку сотруднику минприроды

Краснодарский край

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В Краснодаре 14 августа поймали с поличным одного из руководителей лесничества, подозреваемого в коррупции

Источник в правоохранительных органах рассказал порталу Юга.ру, что чиновник пытался предать деньги начальнику государственного лесного надзора министерства природных ресурсов Краснодарского края Андрею Концеводову. Они предназначались в качестве взятки «для урегулирования определенных вопросов» и «за общее покровительство по службе».

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Однако сотрудники правоохранительных органов предотвратили преступление.

Источник отметил, что Концеводов подчиняется непосредственно министру природных ресурсов Кубани Сергею Еремину.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в феврале против сотрудника минприроды края и его сообщника возбудили уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

Взятка Коррупция Краснодар Лесное хозяйство

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