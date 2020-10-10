Конкурс «Новая волна» вернется в Сочи
В Сочи вернется международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна»
Генеральный продюсер, председатель жюри конкурса Игорь Крутой 9 октября сообщил о своем намерении вернуть «Новую волну» в Сочи. По его словам, главный песенный фестиваль с большой вероятностью вернется на курорт. Напомним, что в 2020 году «Новая волна» переехала из Сочи в Казань. Поводом стало столетний юбилей Татарстана.
«Пока мы были в Юрмале, она получала бесплатную, сумасшедшую рекламу своего курорта. В Казани, я думаю, получилось бы не менее шумно. И вызвало бы интерес и приезд туристов», — сообщил Игорь Крутой в интервью программе «Алена, блин!».
В этом году проведение конкурса пришлось отменить из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. На официальном сайте «Новой волны» даже не объявляли об открытии продаж билетов на концерты 2020 года.
Как писали Юга.ру, международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна — 2019» стартовал в Сочи 24 августа. Закрытие состоялось 29 августа, на нем выступила британская поп-певица Рита Ора.