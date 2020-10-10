Конкурс «Новая волна» вернется в Сочи

Генеральный продюсер, председатель жюри конкурса Игорь Крутой 9 октября сообщил о своем намерении вернуть «Новую волну» в Сочи. По его словам, главный песенный фестиваль с большой вероятностью вернется на курорт. Напомним, что в 2020 году «Новая волна» переехала из Сочи в Казань. Поводом стало столетний юбилей Татарстана.

«Пока мы были в Юрмале, она получала бесплатную, сумасшедшую рекламу своего курорта. В Казани, я думаю, получилось бы не менее шумно. И вызвало бы интерес и приезд туристов», — сообщил Игорь Крутой в интервью программе «Алена, блин!».