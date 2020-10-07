В Адыгее от коронавируса умер 69-летний мужчина

Адыгея

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В Адыгее число жертв коронавируса к 6 октября увеличилось до 36 человек

Оперативный штаб республики накануне сообщил о смерти 69-летнего жителя Адыгейска.

«Мужчина скончался в инфекционном госпитале. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причиной смерти стал COVID-19», — сообщили в оперштабе.

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Напомним, 2 октября в Адыгее сообщили о смерти двух пациентов, тогда число жертв COVID-19 увеличилось до 35 человек. За последнюю неделю в регионе наблюдают ежесуточный прирост больных, в основном пожилого возраста.

По данным оперативного штаба республики, за время пандемии в Адыгее заразились коронавирусом 4 тыс. 348 человек, на лечении находятся 661 пациент (+40 за сутки).  Выздоровели 3 тыс. 651 человек, а 36 больных умерли.

Коронавирус Медицина смерть

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