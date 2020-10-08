На Кубани три дня подряд регистрируют по 4 летальных исхода от COVID-19

Краснодарский край

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В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировали 4 летальных исхода — в краевом центре, Новороссийске и Сочи

Напомним, 8 октября стало известно о 99 новых случаях заражения COVID-19 и четырех летальных исходах. Позже оперштаб сообщил о том, что пациенты с коронавирусом скончались в медучреждениях Краснодара, Новороссийска и Сочи.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 умер 59-летний житель Славянска-на-Кубани, которого госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Врачи подключили пациентка на ИВЛ, однако это не помогло. Мужчина также страдал болезнями сердца, энцефалопатией и хронической болезнью почек.

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В городской инфекционной больнице № 3 Новороссийска скончалась 74-летняя местная жительница с коронавирусом. Пациентка умерла от двухсторонней пневмонии тяжелой степени. Сопутствующие заболевания пенсионерки: сахарный диабет, гипертония, хроническая сердечная недостаточность и аритмия.

Еще два летальных случая зафиксировали в городской инфекционной больнице № 2 Сочи. Там скончалась 67-летняя женщина с положительным тестом на коронавирус и диагностированной двусторонней полисегментарной пневмонией. Пациентка также страдала сахарным диабетом и гипертонией. Вторым умершим пациентом оказалась 78-летняя женщина. Врачи обнаружили у нее двустороннюю полисегментарную пневмонию, тест на коронавирус оказался положительным. Пациентка находилась на ИВЛ. Сопутствующие заболевания: сахарный диабет и гипертония.

Отметим, что 7 октября опештаб Кубани также сообщил о четырех летальных случаях среди пациентов с коронавирусом. Такое число смертей было зафиксировано в регионе и 6 октября.

Таким образом, на Кубани общее число летальных случаев, вызванных короронавирусом, к 8 октября достигло 305. Всего в России умерли 22 тыс. 56 пациентов с COVID-19, добавил RT.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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