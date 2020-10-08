На Кубани три дня подряд регистрируют по 4 летальных исхода от COVID-19

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировали 4 летальных исхода — в краевом центре, Новороссийске и Сочи

Напомним, 8 октября стало известно о 99 новых случаях заражения COVID-19 и четырех летальных исходах. Позже оперштаб сообщил о том, что пациенты с коронавирусом скончались в медучреждениях Краснодара, Новороссийска и Сочи.

В Краснодаре в краевой клинической больнице № 1 умер 59-летний житель Славянска-на-Кубани, которого госпитализировали с двусторонней полисегментарной пневмонией. Тест на COVID-19 дал положительный результат. Врачи подключили пациентка на ИВЛ, однако это не помогло. Мужчина также страдал болезнями сердца, энцефалопатией и хронической болезнью почек.