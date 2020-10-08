Жителей Адыгеи перевели на почасовой график подачи воды из-за строительства водовода

В Майкопе и Майкопском районе с 8 октября ввели ограничения водоснабжения, чтобы завершить строительство Майкопского группового водовода в горах

Напомним, масштабный проект реализуют с 2018 года. Большая часть работ уже проведена. Остается построить в горах водозаборы на реке Цице и ручье Водопадистом. Также оставшуюся часть трубопровода предстоит проложить в местах со сложным горным рельефом — около 25 км с учетом увеличения общей протяженности разветвленной сети.

По данным пресс-службы администрации Майкопа, сейчас началось строительство водозабора на реке Цице, что требует введения ограничений на подачу воды. О времени их завершения не сообщается. В мэрии пояснили, что ограничения продлятся до особого распоряжения.

В связи с этим с 8 октября водоснабжение жителей Майкопа и Майкопского района на неопределенный период будет осуществляться по следующему графику: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00 часов. Также планируется организовать подвоз воды в цистернах по ранее разработанной схеме ГО и ЧС Майкопа.