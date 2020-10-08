В Краснодаре на дистанционное обучение перешли 149 классов

Глава Минпросвещения РФ сообщил, что в начале октября больше 100 школ в России перевели на дистанционное обучение

Глава Мипросвещения Сергей Кравцов сообщил, что 108 школ в России перешли на домашнее обучение с применением дистанционных технологий. По его словам, в процентном соотношении это не более 0,27%, написал 8 октября RT .

Напомним, по данным на 6 октября в Адыгее на дистанционное обучение перешли почти 1,2 тыс. школьников. Всего сейчас на карантине по коронавирусу в республике находится 48 классов из 31 школы.

«Болеют и школьники, и педагоги. Случаи коронавирусной инфекции в образовательных организациях зарегистрированы во всех муниципалитетах, кроме Кошехабльского и Теучежского районов», — сообщили порталу Юга.ру 6 октября в министерстве образования и науки Адыгеи.