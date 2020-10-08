В Краснодаре на дистанционное обучение перешли 149 классов
Глава Минпросвещения РФ сообщил, что в начале октября больше 100 школ в России перевели на дистанционное обучение
Глава Мипросвещения Сергей Кравцов сообщил, что 108 школ в России перешли на домашнее обучение с применением дистанционных технологий. По его словам, в процентном соотношении это не более 0,27%, написал 8 октября RT.
Напомним, по данным на 6 октября в Адыгее на дистанционное обучение перешли почти 1,2 тыс. школьников. Всего сейчас на карантине по коронавирусу в республике находится 48 классов из 31 школы.
«Болеют и школьники, и педагоги. Случаи коронавирусной инфекции в образовательных организациях зарегистрированы во всех муниципалитетах, кроме Кошехабльского и Теучежского районов», — сообщили порталу Юга.ру 6 октября в министерстве образования и науки Адыгеи.
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Юга.ру писали и о ситуации в школах Краснодара. Там 14 сентября закрыли на карантин гимназию № 25, а учеников школы № 37 и лицея № 4 из-за пневмонии перевели на дистанционное обучение. Позже стало известно о том, что в гимназии № 69 Краснодара выявили коронавирус у детей из двух классов.
8 октября порталу Юга.ру в администрации Краснодара сообщили, что все городские школы работают в обычном режиме, а на дистанционном обучении находятся 149 классов.
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