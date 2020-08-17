Сложно вообразить сферы бизнеса, которых так или иначе не коснулась пандемия. В ситуации, когда одни предприятия закрылись, а другие были вынуждены кардинально перестроить свою работу, где в это время была господдержка? Об этом портал Юга.ру поговорил с главой департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталием Вороновым. А еще, конечно же, о форуме «Дело за малым!». Как и на каком бизнесе отразился коронавирус? — Когда занимались первоочередным планом антикризисных мероприятий, мы понимали, какое количество предпринимателей он охватит. По нашей оценке, из 282 тыс. предпринимателей, которые есть сегодня в регионе (а мы на 4 месте в стране по численности МСП), кризис коснулся доброй половины. Вся курортно-гостиничная отрасль остановилась и пропустила май, который в нашем регионе, по сути, открывает сезон. Другая пострадавшая отрасль — общественное питание. На Кубани общепит развит сильнее, чем во многих других регионах. В этой сфере у нас порядка 10 тыс. предприятий. До 80% выручки упало у некоторых из них по сравнению с прошлым годом.

Далее — предприниматели, более нацеленные на b2b-сегмент. Например, малый бизнес в кондиционировании или установке противопожарных сигнализаций не относился к первоочередным пострадавшим — их деятельность никто не прекращал. Но они все равно понесли значительные убытки, ведь простаивали их клиенты — те же закрытые торговые центры. По статистике пострадало 52% предпринимателей. Но де-факто коронавирус коснулся практически всех в той или иной мере. Какие уроки, полученные в связи с пандемией, бизнес усвоит прочнее всего? — Предприниматель — человек смекалистый, и карантинные ограничения научили его быть еще смелее, сообразительнее, быстрее. В нестандартной ситуации надо действовать нестандартно, постоянно экспериментировать — это единственный способ выживания. В условиях, когда весь мир перевернулся, действовать привычными способами совершенно неразумно. Мы всегда говорим про финансовую подушку безопасности, которую нужно иметь для подобных форс-мажоров. Однако давайте будем реалистами, редкий малый бизнес может ее себе позволить. Даже у крупного бизнеса не всегда есть запас финансовой прочности. На помощь тем, кто не имеет никакого буфера, приходит государство. Например, уже на пятый день карантина мы ввели свои, региональные меры поддержки. Краснодарский край стал единственным субъектом РФ, где были приняты такие меры. Вошедшие в региональный перечень субъекты МСП получили право на дополнительные меры господдержки. Как департамент будет популяризировать предпринимательство в этом году? Кто такой предприниматель 2020 года? — Предприниматель в любое время — это прежде всего новатор.



В период карантина потребительский рынок заметно изменился. На первый план вышли услуги, который удовлетворяют потребности общества.

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Поэтому предпринимателем 2020 года я назвал бы того, кто: удовлетворяет потребности общества,

ведет свой бизнес грамотно,

адекватно оценивает ситуацию и подстраивается под нее. Предприниматель 2020 года — это уже целое явление. Такие кризисы учат многому. Можно пройти десятки тренингов, мастер-классов, семинаров. Но когда бизнес проходит через такие трудности и умеет на практике себя дисциплинировать, внедрить антикризисный план, изменить систему бюджетирования, начать поиск резервов — тогда ему удается не уйти с рынка даже в самых трудных ситуациях. Это сложно. Поэтому мы готовы поддерживать таких предпринимателей.

В IT-бизнесе вы тратитесь лишь на компьютер и зарплату специалисту. Если повезет, через несколько лет он принесет вам какой-нибудь Facebook Виталий Воронов

Прошлогодним форумом «Дело за малым» вы «хотели дать мегавспышку, обнулить сознание и вовремя показать инструменты — вот господдержка, вот консультант, вот акселерация». Поэтому тот форум создавал ощущение праздника, после которого хочется сворачивать горы. Но ситуация пандемии не уместна для такой атмосферы. Но если форум — это в любом случае шоу, то как его делать в нерадостных реалиях? — Сейчас, в эпоху обнуления, важно начинать выстраивать систему заново и показывать, как предприниматель должен жить в новых условиях. Мы об этом говорили на форумах и год, и два назад. На «Дело за малым!» 2018 года мы полноценно раскрыли тему цифровизации, прямо заявляя: «Вас спасет цифра». Мы показывали, как уходить в онлайн каждому предпринимателю вне зависимости от сферы. Ведь весь мир туда идет. Но даже мы не ожидали, что эти знания потребуются так скоро.

Мы говорили и о том, что, когда ваш бизнес перейдет в цифру, проблема с кадрами и компетенциями никуда не денется. Ведь переход в цифру обнулит ваши крутые офисы и материальные блага, и конкурировать придется исключительно своими компетенциями — поэтому мы сделали форум 2019 года о человеческом капитале. Форум «Дело за малым!» в 2020 году определенно будет и о том, как строить бизнес XXI века с нуля. На презентации нового инновационного центра на Северной, 405 вы говорили, что ориентировались на опыт от Сколкова до Иннополиса и решали, какой аспект усилить, что, наоборот, требует меньшего внимания. Поясните эту стратегию. — Мы стремились сделать так, чтобы наш центр способствовал развитию прежде всего технологического предпринимательства. Известно, что именно оно наиболее маржинально — вы мало на что тратитесь, кроме компьютера и зарплаты специалисту. Если повезет, через несколько лет он принесет вам какой-нибудь Facebook. Чтобы собирать технологических и потенциально маржинальных предпринимателей, нам важно дать понятную и комфортную среду обитания.

Вместе с тем мы хотели дать спектр услуг господдержки. Мы оказываем предпринимателю содействие, начиная с чертежа на салфетке до полноценного проекта, рабочей документации и первого прототипа. С момента технического запуска этой зимой акселератор выпустил 50 компаний. Некоторые предприниматели увеличили свою выручку вдвое. В прошлом году вы активно использовали институт амбассадоров (их интервью порталу Юга.ру можно почитать здесь). Как вы оцениваете эту практику? — Еще два года назад на вопрос о господдержке многие предприниматели дали бы один из таких ответов: Ее невозможно получить. Это бесполезная поддержка. Это коррупция. Это три стереотипа, которые, к сожалению, так или иначе формировались у бизнесменов. Мы перестроили господдержку. Мы сделали ее эффективной. Мы сделали так, чтобы нам поверили. Если бы мы провели «Дело за малым!» в традиционном формате пять лет назад, на него никто не пришел бы. Потому что: «А где подстава? Мы придем в "Экспоград" и с нас возьмут 10 тыс.?» Люди действительно думали так.

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