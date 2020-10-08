В Адыгее закупили 15 новых машин для республиканской станции скорой помощи

На покупку машин потратили 48 млн. рублей из федерального бюджета. Всего с 2016 по 2020 годы в республику поступило 76 новых карет. Сейчас в автопарке нет ни одной машины старше пяти лет, утверждают в пресс-службе администрации главы региона. Все они оснащены системой ГЛОНАСС и оборудованием.

Главврач Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи Ахмед Сиюхов рассказал, что круглосуточно на линии работает 50 автомобилей, в том числе 7 бригад действуют в противоэпидемической зоне. По его мнению, необходимо восполнить штат для оказания помощи не в коронавирусных случаях.

Глава республики Мурат Кумпилов добавил, что обновление автопарка может сократить время приезда бригад скорой помощи. Также для улучшения качества работы станции скорой помощи глава республики поручил региональному минздраву рассмотреть возможность увеличения штата в связи с возросшей нагрузкой на медперсонал из-за коронавируса.

«Вы всегда первыми приходите на помощь. От того, насколько оперативно и квалифицированно она будет оказана, порой зависит жизнь человека. Уверен, что новый автотранспорт позволит вам повысить качество работы, поможет сократить время приезда бригад скорой помощи. А это неразрывно связано со снижением смертности и улучшением здоровья населения», — подчеркнул Кумпилов 7 октября.