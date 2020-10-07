Глава Адыгеи излечился от коронавируса

Адыгея

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов завершил курс лечения от COVID-19 и 6 октября приступил к работе в обычном режиме

Напомним, о заражении коронавирусом Кумпилов сообщил 22 сентября. Болезнь протекала в легкой форме, позволяя руководителю региона работать дистанционно.

Накануне Мурат Кумпилов провел планерное совещание кабинета министров. Рабочий график 7 октября более насыщен и включает ряд совещаний и рабочих поездок, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

«Вернулся к прежнему графику работы после выздоровления от коронавируса. Благодарю всех за слова поддержки и желаю крепкого здоровья. Пандемия вносит коррективы в нашу работу, но цель остается прежней — все, что мы делаем, должно быть направлено на развитие республики, на повышение качества жизни населения», — отметил глава республики.

От членов кабмина республики Кумпилов потребовал строгого выполнения ранее поставленных задач по индивидуальной программе социально-экономического развития региона, национальным проектам. Он указал на необходимость повышения эффективности их реализации, исполнения дорожной карты по всем направлениям, оперативному проведению конкурсных процедур. Также поставлены задачи по исполнению республиканского бюджета, формированию главного финансового документа на будущий год.

Коронавирус Мурат Кумпилов Чиновники

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