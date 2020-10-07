На Кубани будут судить мужчин, которые воровали надгробия

Краснодарский край

Распечатать

Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело против троих мужчин, которые воровали надгробия на кладбищах

По версии следствия, трое жителей Усть-Лабинского района, двое из которых работали в похоронном агентстве, с декабря 2019 года по март 2020-го похитили 59 надгробий из мест недавних захоронений Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Выселковского районов Краснодарского края и Красногвардейского района Адыгеи. Мужчины специально выбрали время для краж, когда на кладбищах было мало людей.

Читайте также:

Похищенные надгробия злоумышленники в возрасте от 30 до 44 лет перепродавали скущикам за полцены. Ущерб превысил 680 тыс. рублей. Мужчины полностью признали вину, возместили около 300 тыс. рублей. На них завели уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору).

Прокуратура района уголовное дело направила в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу. На имущество подсудимых наложили арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в мае 2019 года в Краснодаре поймали работников ритуальной организации, которые крали памятники с кладбища для сдачи в металлолом.

кладбище Кражи Прокуратура Усть-Лабинский район

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Сочи водители такси и «Газели» устроили драку
К концу рабочей недели на Кубани будет до 30 °С
На Кубани будут судить мужчин, которые воровали надгробия
Глава СК Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП, в котором судью подозревают в участии в смертельном ДТП
Три человека погибли в смертельном ДТП со школьным автобусом в Дагестане
На Кубани скончалось больше половины пациентов с коронавирусом, которых подключали на ИВЛ и ЭКМО

Лента новостей

Статьи

«Забудьте и рожайте другого ребенка»

Минздрав Краснодарского края не обеспечивает больных детей жизненно необходимым лекарством

Статьи

«Брал палку и добивал, чтобы не мучились»

История кубанского поселка Чушка, рассказанная его жителями

Статьи

Интересное об Александре Удодове: 30 фактов о биографии, бизнесе и увлечениях

Реклама на портале