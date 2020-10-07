На Кубани будут судить мужчин, которые воровали надгробия

Прокуратура Кубани направила в суд уголовное дело против троих мужчин, которые воровали надгробия на кладбищах

По версии следствия, трое жителей Усть-Лабинского района, двое из которых работали в похоронном агентстве, с декабря 2019 года по март 2020-го похитили 59 надгробий из мест недавних захоронений Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Выселковского районов Краснодарского края и Красногвардейского района Адыгеи. Мужчины специально выбрали время для краж, когда на кладбищах было мало людей.

Похищенные надгробия злоумышленники в возрасте от 30 до 44 лет перепродавали скущикам за полцены. Ущерб превысил 680 тыс. рублей. Мужчины полностью признали вину, возместили около 300 тыс. рублей. На них завели уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору).

Прокуратура района уголовное дело направила в Усть-Лабинский районный суд для рассмотрения по существу. На имущество подсудимых наложили арест, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.