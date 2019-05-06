В Краснодаре поймали работников ритуальной организации, которые крали памятники с кладбища для сдачи в металлолом

Краснодарский край

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Полиция Краснодара задержала молодых людей, причастных к серии краж надгробных памятников с территории Славянского кладбища

Их причастность к преступлению установили в ходе расследования уголовных дел, возбужденных по заявлениям о хищении надгробий.

Злоумышленниками оказались трое местных жителей в возрасте от 20 до 24 лет, все они подрабатывали в одной из организаций по оказанию ритуальных услуг. Они сознались, что с ноября 2018 года украли семь памятников из бронзы.

«Используя лом и автомобильный трос, прикрепленный к транспортному средству, они демонтировали дорогостоящие памятники, после чего за пределами кладбища распиливали их на части и сдавали в пункты приема металла по цене лома», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.
Ущерб от краж в ведомстве предварительно оценили в миллион рублей.

Подозреваемых заключили под стражу, им грозит до 5 лет лишения свободы.

кладбище Кражи Краснодар
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