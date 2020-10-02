В Адыгее умерли два человека с коронавирусом

В Адыгее ко 2 октября число жертв с COVID-19 увеличилось до 35 человек

Напомним, за последнюю неделю в Адыгее наблюдают ежесуточный прирост больных, в основном пожилого возраста. По данным регионального оперативного штаба, за время пандемии в республике коронавирусом заразились 4 тыс. 186 человек, на лечении находятся 596 пациентов. Выздоровели 3 тыс. 555 человек, а 35 больных умерли.

«В инфекционных госпиталях скончались 72-летний мужчина из Гиагинского района и 69-летняя майкопчанка. Лабораторными исследованиями подтвердилось, что причинами смертей в обоих случаях стал COVID-19», — сообщили в оперативном штабе Адыгеи.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Майкопе — 1 тыс. 391 человек, в Тахтамукайском районе — 774 человека и в Красногвардейском районе — 479 человек.