На границах Ставрополья выставят посты из-за коронавируса

Ставропольский край

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6 октября губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал распоряжение о новой мере для снижения распространения коронавируса

Согласно распоряжению, всех прибывающих в край на самолете, автомобиле и поезде должны уведомлять под роспись о необходимости пройти 2-недельную самоизоляцию. За невыполнение правил предусмотрена административная ответственность.

При этом ограничение не касается водителей, экспедиторов и бригад, которые занимаются межрегиональными перевозками, экипажей воздушных судов, а еще приезжающих в край из соседних регионов на работу в сфере АПК и жителей края, которые вынуждены пересекать границу края по работе. Также это не распространяется на тех, кого направляют в служебные командировки и кто приезжает в санатории, а также на приезжающих из-за границы, для которых действуют другие правила.

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Владимиров отметил, что в крае растет число приезжающих, в том числе из регионов с неблагоприятной эпидобстановкой. По мнению властей, такая мера должна сдержать коронавирус.

Предполагается, что на границах края, а также в аэропортах, ж/д вокзалах и автостанциях организуют посты и постоянное дежурство спецгрупп.

Коронавирус

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