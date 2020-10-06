В Горячем Ключе и Сочи умерли четыре человека с коронавирусом

Напомним, в России 6 октября зарегистрировали 11 тыс. 615 новых случаев заражения коронавирусом. Это всего на 41 меньше абсолютного рекорда за все время пандемии. На Кубани COVID-19 подтвердился у 96 человек за сутки, из них 41 — в Краснодаре. Всего в регионе, по официальным данным, заболели 14 тыс. 578, из которых 297 пациентов умерли (+4 за сутки).

В оперштабе Кубани 6 октября уточнили, что два жителя Апшеронского района поступили в городскую больницу Горячего Ключа с двусторонней полисегментарной пневмонией. Их тесты на COVID-19 оказались положительными. 51-летнего пациента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти его не удалось. Второму погибшему было 66 лет, он страдал буллезной болезнью легких и хронической обструктивной болезнью легких.

Еще два летальных случая зарегистрировали в городской больнице № 5 Сочи. 90-летнего и 72-летнего пациентов госпитализировали с положительными анализами на коронавирус, спасти их не удалось. У старшего мужчины были хроническая сердечная недостаточность, гипертония и атеросклероз. Второй умерший страдал сахарным диабетом и диабетической ангиопатией [тяжелой формой поражения зрения при сахарном диабете — Юга.ру].

Сейчас в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 32 человека, еще четверо — на ЭКМО, добавили в минздраве края.