В Краснодаре начали строить новый детский сад

Краснодарский край

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В Краснодаре на улице им. Гассия в октябре начали строить детсад на 240 мест

Новое дошкольное учреждение начали строить по улице им. Валерия Гассия, 6/Д. После завершения работ в 2020 году администрация приобретет детсад в муниципальную собственность. По словам главы города Евгения Первышова, в течение полутора лет в микрорайоне планируют построить шесть школ и детсадов.

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В новом детсаду будет 10 групп — четыре на первом этаже (из них две ясельных), шесть на втором этаже. Также в здании расположатся:

  • медицинский и процедурный кабинеты;
  • пищеблок;
  • кабинеты психолога и логопеда;
  • зал для занятий физкультурой, музыкальных занятий.

Вокруг сада обустроят территорию с игровыми площадками и теневыми навесами. Сейчас на объекте формируют котлован. Планируется, что детсад построят к концу 2020 года.

Кроме того, в ближайшие месяцы в микрорайоне Гидростроителей планируют начать строительство школы на 1 тыс. 550 мест на улице Автолюбителей, рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, 19 сентября в селе Сукко и микрорайоне Алексеевском открыли детские сады.

Дети Детские сады Краснодар Строительство

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