СК выяснил, что бывший глава минстроя Ставрополья получил взятку в виде Porsche

Следственный комитет в ноябре возбудил второе уголовное дело в отношении бывшего министра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексея Когарлыцкого

По версии следствия, в 2017 году Когарлыцкий, работая первым заместителем министра, поспособствовал назначению знакомого на должность председателя общественного совета при министерстве. В 2018 году, когда его уже назначили главой ведомства, Когарлыцкий принудил руководителей государственных и муниципальных учреждений заключить контракты с фирмой, которой руководил этот же знакомый.

За это пособничество в апреле 2019 года министр получил от мужчины, в интересах которого действовал, взятку в виде машины Porsche Cayenne S. Автомобиль стоил 7 млн 850 тыс. рублей, написал RT.

В результате против Алексея Когарлыцкого возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере), сообщили 25 ноября в пресс-службе СУ СК РФ по Ставропольскому краю.

Напомним, 7 ноября стало известно, что Когарлыцкого задержали по делу о превышении должностных полномочий. Тогда на него завели первое уголовное дело за махинации, которые причинили ущерб государству на сумму более 14 млн рублей.