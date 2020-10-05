МТС перенесла в облако сбор показаний с электросчетчиков на Кубани

МТС разработала и внедрила на облачной площадке #CloudMTS автоматизированную систему по удаленному мониторингу и сбору показаний электросчетчиков. Это позволило электросетевой компании сэкономить на эксплуатационных процессах до 30% расходов. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных».

МТС автоматизировала процесс мониторинга информации более чем на 10 тыс. приборах учета АО «НЭСК-электросети». Данные с устройств аккумулируется в облаке провайдера. Электросетевой компании не потребовалось закупать и устанавливать дополнительное оборудование — хранение и обработка всех данных осуществляется на облачной площадке #CloudMTS. Доступ к показаниям энергетики смогут получить в любой момент удаленно по защищенным каналам передачи данных. В случае нештатных ситуаций автоматизированная система сама отправляет уведомление по SMS или электронной почте.