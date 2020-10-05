МТС перенесла в облако сбор показаний с электросчетчиков на Кубани
5 октября МТС сообщила о реализации инновационного проекта для АО «НЭСК-электросети»
МТС разработала и внедрила на облачной площадке #CloudMTS автоматизированную систему по удаленному мониторингу и сбору показаний электросчетчиков. Это позволило электросетевой компании сэкономить на эксплуатационных процессах до 30% расходов. В проекте используется аттестованный сегмент облака, который обеспечивает высокую безопасность и соответствует 152-ФЗ «О персональных данных».
МТС автоматизировала процесс мониторинга информации более чем на 10 тыс. приборах учета АО «НЭСК-электросети». Данные с устройств аккумулируется в облаке провайдера. Электросетевой компании не потребовалось закупать и устанавливать дополнительное оборудование — хранение и обработка всех данных осуществляется на облачной площадке #CloudMTS. Доступ к показаниям энергетики смогут получить в любой момент удаленно по защищенным каналам передачи данных. В случае нештатных ситуаций автоматизированная система сама отправляет уведомление по SMS или электронной почте.
Рост «облачных» клиентов МТС в крае:
«Сегодня компании-поставщики бытовых и коммунальных услуг активно автоматизируют рабочие процессы. При этом им не нужно разворачивать отдельную ИТ-инфраструктуру, вкладываться в дополнительные закупки и нанимать ИТ-специалистов. От ИТ-партнеров компании получают полностью готовое к эксплуатации решение “под ключ”, без привлечения множества сторонних подрядчиков. Это эффективный и оправданный путь, прежде всего, с точки зрения снижения затрат на контроль и учет. Речь идет и об улучшении качества услуг, точности расчетов с потребителем. МТС имеет большой опыт по разработке, внедрению и эксплуатации проектов на базе цифровых сервисов. Мы готовы быстро включаться в решение всевозможных по уровню сложности задач с компаниями разного уровня и масштабов бизнеса», — отметила директор по работе с корпоративными клиентами МТС в Краснодарском крае Елена Усенко.
АО «НЭСК-электросети» — одна из крупнейших электросетевых компаний юга РФ. Для эффективного управления энергосистемой предприятие активно применяет новейшие системы для сбора данных и телекоммуникационные сервисы.
Как сообщали Юга.ру, 20 июля 2020 года глава Краснодара Евгений Первышов раскритиковал работу АО «НЭСК» и предложил сделать компанию государственной. Это было реакцией на массовые отключения света после того, как электросети не выдержали нагрузки, выросшие в связи с сильной жарой.
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