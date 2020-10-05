«Краснодар» уступил «Динамо» в матче РПЛ
«Краснодар» проиграл «Динамо» 4 октября в матче 10-го тура Российской премьер-лиги
Игра прошла 4 октября на «ВТБ-Арене» в Москве. Матч закончился со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы на счету Вячеслава Грулева (37-я минута) и Даниила Лесового (57-я минута).
В итоге у «Динамо» 17 очков, клуб находится на шестом месте. «Быки» с 15 очками — на восьмом месте. Лидирует в таблице «Зенит» с 21 очком.
Следующий матч в рамках чемпионата России команда Мурада Мусаева проведет дома 18 октября против казанского «Рубина».
Как писали Юга.ру, предыдущую игру «быки» провели с греческим ПАОК в рамках раунда плей-офф Лиги чемпионов в Салониках. «Краснодар» обыграл хозяев и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Позже стали известны соперники команды, а также расписание матчей.
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