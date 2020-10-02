Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Напомним, в России за последние сутки зафиксировали 9 тыс. 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 101 на территории Краснодарского края.

В этот же день заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев в интервью «Интерфаксу» попытался спрогнозировать, когда в стране закончится пандемия коронавируса.

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — заявил Зверев.