Академик РАН назвал сроки окончания пандемии COVID-19 в России

Краснодарский край, Вся Россия

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Академик Российской академии наук 2 октября спрогнозировал, когда может закончиться пандемия коронавируса в стране

Напомним, в России за последние сутки зафиксировали 9 тыс. 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 101 на территории Краснодарского края.

Вице-премьер России Татьяна Голикова, комментируя ситуацию с увеличением числа больных коронавирусом, призвала россиян соблюдать санитарно-эпидемиологические меры, чтобы избежать нового режима самоизоляции.

В этот же день заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик Российской академии наук (РАН) Виталий Зверев в интервью «Интерфаксу» попытался спрогнозировать, когда в стране закончится пандемия коронавируса.

«Думаю, к концу следующего года все это совсем схлынет. Если, как говорят, у нас уже от 30 до 40% населения имеют антитела, то, похоже, что справимся с пандемией, ничего страшного не случится», — заявил Зверев.

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Как написал телеканал «360», академик уточнил, что подъем заболеваемости осенью не идет в геометрической прогрессии, как в начале пандемии: «это уже плато фактически, в повышениях этих ничего страшного нет, это обычная ситуация».

Он добавил, что число инфицированных будет расти до тех пор, пока иммунитет не выработается у 70% населения страны, однако «в январе-феврале пойдет на спад из-за погодных условий».

Здравоохранение Коронавирус Медицина Эпидемии

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