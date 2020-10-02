На Кубани впервые за два месяца зарегистрировали больше 100 случаев COVID-19 в сутки

Оперштаб Краснодарского края 2 октября сообщил о 101 новом случае коронавируса в регионе и пяти летальных исходах

По данным федерального оперштаба, в России за сутки зафиксировали 9 тыс. 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах . Как уточнил RT, только 27,1% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на 2 октября COVID-19 в России заболели 1 млн 194 тыс. 643 человек . За весь период от коронавируса скончались 21 тыс. 77 жителей России, в том числе 186 за последние сутки . При этом 970 тыс. 296 пациентов выздоровели (+6 тыс. 54 человека за сутки).

Больше всего инфицированных выявили в Москве (+2 тыс. 704), Санкт-Петербурге (+302) и Московской области (+244).

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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 209, Ставропольский край — 149, Краснодарский край — 101 , Крым — 93, Дагестан — 85, Карачаево-Черкесская Республика — 79, Кабардино-Балкарская Республика — 53, Ингушетия — 52, Адыгея — 35, Северная Осетия — 35, Севастополь — 25, Чечня — 7.

Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, число заболевших коронавирусом в регионе впервые с 9 августа превысило 100 человек . Среди пациентов 63 женщины и 38 мужчин в возрасте от семи до 93 лет. При этом в Краснодаре среди заболевших 24 ребенка , еще по одному инфицированному несовершеннолетнему зафиксировали в Северском, Павловском и Крымском районах.

Вот как распределились новые случае по муниципалитетам: в Краснодаре — 46;

в Сочи, Северском и Тихорецком районах — по 6;

в Ейском районе — 5;

в Павловском, Туапсинском и Темрюкском районах — по 4;

в Выселковском и Калининском районах — по 3;

в Белоглинском районе — 2;

в Новороссийске, Горячем Ключе, Анапе, Белореченском, Славянском, Новокубанском, Крымском, Абинском, Красноармейском, Крыловском, Кавказском, Апшеронском районах — по 1.

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