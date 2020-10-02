На Кубани впервые за два месяца зарегистрировали больше 100 случаев COVID-19 в сутки
Оперштаб Краснодарского края 2 октября сообщил о 101 новом случае коронавируса в регионе и пяти летальных исходах
По данным федерального оперштаба, в России за сутки зафиксировали 9 тыс. 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Как уточнил RT, только 27,1% заболевших не имели клинических проявлений болезни. Таким образом, по состоянию на 2 октября COVID-19 в России заболели 1 млн 194 тыс. 643 человек.
За весь период от коронавируса скончались 21 тыс. 77 жителей России, в том числе 186 за последние сутки. При этом 970 тыс. 296 пациентов выздоровели (+6 тыс. 54 человека за сутки).
Больше всего инфицированных выявили в Москве (+2 тыс. 704), Санкт-Петербурге (+302) и Московской области (+244).
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На юге России и в регионах Северного Кавказа ситуация следующая: Ростовская область — 209, Ставропольский край — 149, Краснодарский край — 101, Крым — 93, Дагестан — 85, Карачаево-Черкесская Республика — 79, Кабардино-Балкарская Республика — 53, Ингушетия — 52, Адыгея — 35, Северная Осетия — 35, Севастополь — 25, Чечня — 7.
Как уточнили в оперштабе Краснодарского края, число заболевших коронавирусом в регионе впервые с 9 августа превысило 100 человек. Среди пациентов 63 женщины и 38 мужчин в возрасте от семи до 93 лет. При этом в Краснодаре среди заболевших 24 ребенка, еще по одному инфицированному несовершеннолетнему зафиксировали в Северском, Павловском и Крымском районах.
Вот как распределились новые случае по муниципалитетам:
- в Краснодаре — 46;
- в Сочи, Северском и Тихорецком районах — по 6;
- в Ейском районе — 5;
- в Павловском, Туапсинском и Темрюкском районах — по 4;
- в Выселковском и Калининском районах — по 3;
- в Белоглинском районе — 2;
- в Новороссийске, Горячем Ключе, Анапе, Белореченском, Славянском, Новокубанском, Крымском, Абинском, Красноармейском, Крыловском, Кавказском, Апшеронском районах — по 1.
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Во время пандемии в медицинские организации региона с подозрением на коронавирус обратились 50 тыс. 535 человек, из них 5 тыс. 261 ребенок. С неподтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 4 тыс. 338 человек, в том числе 76 детей. Еще 5 тыс. 992 жителей края, включая 1 тыс. 907 ребенка, наблюдаются в поликлиниках.
За все время в крае провели 1 млн 93 тыс. 963 лабораторных исследований на коронавируса. На 2 октября диагноз COVID-19 подтвердился у 14 тыс. 184 жителей Кубани, в том числе у 1 тыс. 121 ребенка.
Как уточнили в региональном минздраве, выздоровели 10 тыс. 590 пациентов (+38 за сутки). Врачи не смогли спасти 287 человек (+5 новых летальных случаев). Еще 34 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, а четверо — на ЭКМО. Показатель заболеваемости равен 249,9 случаев на 100 тыс. населения Кубани.
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