Горячую воду вернули жителям Фестивального микрорайона Краснодара

Краснодарский край

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В Фестивальном микрорайоне Краснодара 1 октября восстановили горячее водоснабжение

Напомним, 28 сентября в Фестивальном микрорайоне «Газпром межрегионгаз Краснодар» ограничил подачу газа на котельную «АТЭК» на улице Воровского, 180 из-за задолженности компании за поставленное топливо.

В пресс-службе администрации Краснодара 1 октября рассказали, что сегодня в 17:10 запустили котельную ОАО «АТЭК» — подачу газа там полностью восстановили. Когда котельная выйдет на температурный режим, горячая вода вернется в 220 жилых домов и 12 детских садов.

«ОАО "АТЭК" провело необходимую оплату задолженности ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" за поставленный газ», — пояснили в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Как писали Юга.ру, 29 сентября из-за необходимости «срочных ремонтных работ» горячую воду отключили в центральной части краевой столицы. А 30 сентября горячее водоснабждение приостановили в Юбилейном и Молодежном микрорайонах из-за планового ремонта на сетях.

Водоснабжение Долги Краснодар

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