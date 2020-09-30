В Юбилейном и Молодежном микрорайонах Краснодара горячей воды не будет минимум неделю

Также объявления об ограничении подачи воды появились на дверях в Юбилейном и Молодежном микрорайонах. 30 сентября власти города сообщили, что там тоже отключат горячую воду — из-за «плановых работ по подготовке теплового оборудования к отопительному сезону». В пресс-службе уточнили, что часть задач не завершили в срок из-за несвоевременных поставок материалов во время карантина.

Горячей воды в ЮМР не будет с 30 сентября по 6 октября включительно. Без нее останется сразу весь микрорайон — около 100 многоквартирных домов, 5 школ и 6 детсадов. В это же время горячей воды не будет на улице Калинина, № 13/52 — 13/64.

В Молодежном микрорайоне горячего водоснабжения не будет с 1 по 14 октября. В этот период «Краснодартеплосеть» займется оборудованием котельной № 9. Горячая вода не будет поступать жителям восьми улиц: Душистой, Дубравной, Апрельской, Ромашковой, Спокойной, 2-й Целиноградской, 3-й Целиноградской и 9-й Тихой. В зону отключения попадут 56 многоквартирных домов и один детсад, уточняют в пресс-службе мэрии.