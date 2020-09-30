В Краснодаре 12 детсадов остались без горячей воды из-за долгов теплоснабжающей компании

30 сентября в администрации Краснодара объяснили, почему в Фестивальном микрорайоне отключили горячую воду

Сообщение об отключении горячей воды в Фестивальном микрорайоне появилось 29 сентября в паблике «Туподар». Спустя день в пресс-службе мэрии сообщили, что на котельную «АТЭК» на улице Воровского, 180 ограничил подачу газа «Газпром межрегионгаз Краснодар». Это произошло 28 сентября, причиной стали задолженности компании за поставленное топливо.

Из-за этого без горячей воды остались 220 жилых домов и 12 детских садов . В департаменте городского хозяйства и ТЭК сообщили 30 сентября, что вопрос находится на их контроле:

«В настоящее время достигнута договоренность между предприятием-поставщиком газа и "АТЭК" о частичной оплате задолженности. В ближайшее время «АТЭК» планирует погасить задолженность, после чего газоснабжение будет восстановлено».

Напомним, 29 сентября из-за необходимости «срочных ремонтных работ» горячую воду отключили в центральной части краевой столицы. А 30 сентября горячее водоснабждение приостановили в Юбилейном и Молодежном микрорайонах из-за планового ремонта на сетях.