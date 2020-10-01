При строительстве Дальнего западного обхода Краснодара нашли 199 погребений

Археологи в мае этого года начали раскопки во время подготовки территории под строительство нового участка трассы М-4 «Дон». Работы планируют завершить осенью. В конце мая на этой территории нашли погребение начала 3-го тысячелетия до н.э. В июне ученые обнаружили погребение древнего сарматского воина эпохи железного века, при нем были наконечники стрел, метательных копий и два глиняных кувшина. В июле на территории нашли персты и древнее орудие, которое бросали во врагов.

На этот раз в одном из 16 курганов, которые нашли при строительстве Дальнего западного обхода, почти у самого края на небольшой глубине открыли захоронение мужчины с металлическим стременем в ногах. По нему археологи определили, что это, скорее всего, погребение половецкого воина. Это был очень высокий мужчина — под 190 сантиметров. Причина его гибели ученым пока неизвестна.

Совсем недалеко находилось еще одно погребение: редкие сосуды среднего бронзового века в семейном захоронении. «Бутурлинские амфоры» положили, чтобы по пути в мир мертвых молодым мужчине и женщине, а также трем детям (младенцу и двум подросткам 7–10 лет) было, что поесть. В сосудах сохранились даже остатки каши: желтые зерна проса. Скорее всего, семья погибла от инфекционной болезни, потому что умерли они внезапно, все вместе и в молодом возрасте.

Кроме того, в одном из катакомбных захоронений примерно 4000-летней давности нашли лепную посуду с орнаментом второго тысячелетия до нашей эры, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

За этот сезон ученые уже исследовали 65 тыс. 911 из 67 тыс. 896 кв. метров территории на ДЗОК. Всего там нашли 199 погребений, где были предметы от эпохи бронзы (3 тыс. до н.э.) до средневековья. Благодаря ним можно реконструировать облик древних жителей региона, выяснить, как они жили и от чего умирали. Сейчас находки изучают и реставрируют, после чего основную часть из них передадут в музей им. Фелицына в Краснодаре.