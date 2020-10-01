Краснодарцы до конца года смогут ездить на общественном транспорте со скидкой, в том числе на маршрутках

С 1 октября до 31 декабря 2020 года пассажиры краснодарского общественного транспорта получат скидку 5 рублей при оплате проезда бесконтактными картами платежной системы «Мир». Акция будет действовать в автобусах, троллейбусах и трамваях Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления. Таким образом, проезд обойдется не в 28, а в 23 рубля.

«Акция направлена на дальнейшую популяризацию безналичной системы оплаты проезда в транспорте, у которой есть ряд плюсов по сравнению с оплатой наличными. При безналичной оплате, во-первых, снижается нагрузка на кондукторов, а значит, растет качество и скорость обслуживания пассажиров. Во-вторых, в условиях коронавирусной инфекции такая форма оплаты избавляет от лишних рисков», — заявил директор Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления Александр Грачев.