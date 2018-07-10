Пассажиры общественного транспорта Краснодара могут сэкономить 4 рубля при оплате поездки картой «Мир»

С 10 июля и до 10 сентября проезд в общественном транспорте Краснодара для всех держателей бесконтактных банковских карт «Мир» будет стоить на 4 рубля дешевле

Стоимость разового проезда по национальной карте составит 22 рубля. Воспользоваться скидкой можно в более чем 450 муниципальных троллейбусах, автобусах и трамваях Краснодара.

Для оплаты проезда держателю достаточно будет приложить свою бесконтактную карту «Мир» любого банка к валидатору, после чего с нее спишется сумма поездки со скидкой.

«Введение бесконтактной оплаты на общественном транспорте — это важнейший шаг в становлении всей инфраструктуры безналичных платежей. Краснодар стал первым городом, где благодаря нашим партнерам из администрации и Сбербанка, мы смогли реализовать акцию по снижению оплаты за проезд для держателей карт "Мир". Мы рассчитываем, что эта акция поможет жителям и гостям города сэкономить, а также сделает городской транспорт еще удобнее и доступнее», — рассказал заместитель начальника управления по развитию нефинансовых сервисов платежной системы «Мир» Сергей Романов.

«Акция по картам "Мир"является одним из направлений реализации проекта "Безналичный Краснодар". Наша цель — сделать так, чтобы большинство товаров и услуг горожане могли оплатить безналично — по банковской карте, через интернет-банкинг, мобильный банк и другие современные высокотехнологичные способы оплаты», — отметил управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко.

Напомним, что 1 июля завершился процесс перехода бюджетников на карты «Мир». Краснодарский край оказался на седьмом месте среди регионов с наиболее активными держателями национальных карт. За период с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018-го было совершено более 23,3 млн межбанковских операций с использованием «Мира», это 4% от общего количества таких операций по стране.

Чаще всего «Миром» краснодарцы расплачивались за продукты (53% от общего количества операций, средний чек — 489 рублей), на автозаправках (8%, 899 рублей), в кафе и ресторанах (7%, 457 рублей), аптеках (6%, 539 рублей) и в магазинах одежды (3%, 2 тыс. 97 рублей).

Более подробную информацию об условиях акции можно получить по ссылке super.mironline.ru/krasnodar.