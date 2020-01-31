Краснодарцы оплатили 20 млн поездок бесконтактными способами

За 2019 год краснодарцы более 20 млн раз использовали бесконтактные банковские карты и смартфоны для оплаты проезда

Доля безналичной оплаты в транспорте муниципального перевозчика составила около 30% от годового пассажиропотока в Краснодаре. Число оплат картой или смартфоном в транспорте выросло в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом. Сбербанк и оператор транспортной платежной системы ООО «Электронный билет Кубани» сообщили эти данные 31 января.

«Сбербанк и "Электронный билет Кубани" подключили к единой системе платежей более 650 транспортных средств в Краснодаре. Она позволяет оплачивать проезд бесконтактными картами VISA, MasterСard или "Мир" от любого банка. Мы развиваем безналичный транспорт на всей территории Кубани, проект реализуется в 11 краевых субъектах», — сообщила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

«Количество подключенного к безналичной оплате транспорта увеличивается еженедельно. Безналичная оплата все популярнее среди пассажиров, количество транзакций растет. Больше всего в 2019 году их было в декабре — более 2,6 млн поездок», — рассказал заместитель гендиректора ООО «Электронный билет Кубани» Алексей Лысенко.