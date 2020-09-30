Российский вирусолог рассказал, как укрепить иммунитет осенью и не заразиться коронавирусом
Вирусолог Анатолий Альтштейн 30 сентября рассказал, что нужно делать россиянам, чтобы укрепить здоровье в осенний период
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн дал несколько советов по укреплению здоровья осенью. По его словам, во время пандемии коронавируса важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры, следить за социальной дистанцией, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.
Альтштейн посоветовал гражданам, если есть такая возможность, работать дистанционно и соблюдать самоизоляцию. При этом важно продолжать гулять на свежем воздухе и делать физические упражнения, уточнил профессор.
Также он рекомендовал употреблять витамин D, заявив, что по мнению «некоторых ученых» он повышает устойчивость организма к COVID-19. Среди прочего специалист отметил важность закаливания, полноценного и разнообразного питания, хорошего сна и отказа от алкогольных напитков.
«Правильный образ жизни и соблюдение таких противоэпидемических мер помогают не только против коронавируса, но и против других вирусов дыхательных путей», — процитировал вирусолога RT.
Напомним, в мае британские ученые выяснили, что смертность от коронавируса связана с недостатком витамина D в организме. А в начале пандемии «Медуза» опубликовала материалы о том, как правильно мыть руки и как не дотрагиваться до собственного лица чтобы не заболеть коронавирусом. Портал Юга.ру пересказал самое главное из этих статей.