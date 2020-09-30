Российский вирусолог рассказал, как укрепить иммунитет осенью и не заразиться коронавирусом

Вирусолог Анатолий Альтштейн 30 сентября рассказал, что нужно делать россиянам, чтобы укрепить здоровье в осенний период

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн дал несколько советов по укреплению здоровья осенью. По его словам, во время пандемии коронавируса важно продолжать соблюдать противоэпидемические меры, следить за социальной дистанцией, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиками.

Альтштейн посоветовал гражданам, если есть такая возможность, работать дистанционно и соблюдать самоизоляцию. При этом важно продолжать гулять на свежем воздухе и делать физические упражнения, уточнил профессор.