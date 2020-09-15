«Концессии водоснабжения» в Геленджике решили вернуть график подачи воды, хотя его и не убирали

«За это время производились периодические сбросы ресурса с интервалом в несколько дней, что дало возможность увеличить интервал подачи воды потребителям, водоснабжение которых осуществляется со стороны Дивноморского водозаборного узла», — сообщили в компании.

Информацию о новых ограничениях воды опубликовали в инстаграме «Концессии водоснабжения». По словам директора Алексея Сорокина, 19 августа с собственником Церковного озера был подписан договор о сбросе воды в русло реки Мезыбь, чтобы обеспечить жителей Геленджика водой.

Однако меньше чем за месяц было израсходовано все озеро. Как говорит Сорокин, водоем подпитывается только дождями, а их над озером пока нет.

Из-за отсутствия воды остановили 26 скважин из 35, то есть 74% рабочего оборудования водозабора. В инстаграме написали, что с завтрашнего дня водоснабжение снова ограничат, подавать воду будут по строгому графику. Однако непонятно, о каком именно ограничении идет речь, если до 15 сентября вода продолжала подаваться с ограничениями.

В частности, как сообщила 15 сентября порталу Юга.ру проживающая в Геленджике Виктория, в полном объеме на улице Орджоникидзе вода не подается с мая. А местная жительница Людмила Сторожова сообщила, что на улице Грибоедова с 19 по 26 августа вода шла по полчаса в день и что в целом последний месяц ее подают не более 6 часов в сутки. Татьяна Денко отметила порталу Юга.ру, что на улице Парус, 12 холодная вода подается в последнее время только по полтора часа в сутки. А Роман Елькин, проживающий в ЖК «Азимут», добавил, что уже два месяца вода появляется в кране по графику, последние полмесяца — на 2-4 часа в сутки.