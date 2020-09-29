На Кубани коронавирус выявили еще у 98 человек, среди них 10 детей из Краснодара

В Краснодарском крае к 29 сентября COVID-19 официально подтвердился у 13 тыс. 888 человек, в том числе у 1 тыс. 56 детей

В России за сутки зарегистировали 8 тыс. 232 больных с коронавирусом в 83 регионах страны, сообщил федеральный оперштаб. Как уточнил RT, 27,6% новых пациентов не имели клинических проявлений болезни. Общее число выявленных случаев COVID-19 в России, по данным на 29 сентября, достигло 1 млн 167 тыс. 805. За весь период выздоровели 952 тыс. 399 человек (+ 6 тыс. 479 за последние сутки), а 20 тыс. 545 пацентов скончались (+160 новых летальных исходов).

Больше всего новых случаев коронавируса за последние сутки зафиксировали в Москве (+2 тыс. 300), Санкт-Петербурге (+251) и Московской области (+209).

На юге России и в регионах Северного Кавказа новые данные по COVID-19 выглядят так: Ростовская область — 190, Ставропольский край — 146, Краснодарский край — 98 , Дагестан — 83, Крым — 82, Карачаево-Черкесская Республика — 73, Ингушетия — 51, Кабардино-Балкарская Республика — 45, Северная Осетия — 35, Адыгея — 32, Севастополь — 21, Чечня — 5.

В оперштабе Краснодарского края рассказали, что среди 98 новых пациентов с коронавирусом 59 женщин и 39 мужчин. Возраст заболевших от 6 лет до 81 года. При этом в краевой столице заразились 10 детей.

Случаи инфицирования зафиксировали в следующих муниципалитетах: в Краснодаре — 45;

в Туапсинском районе — 7 человек;

в Выселковском районе — 6;

в Славянском районе — 5;

в Северском и Лабинском районах — по 4;

в Сочи, Новороссийске, Темрюке, Тихорецке по — по 3;

в Анапе, Горячем Ключе, Курганинском и Апшеронском районах — по 2;

в Абинском, Белореченском, Староминском, Усть-Лабинском, Крымском, Кавказском, Красноармейском районах — по 1.

За весь период пандемии на Кубани провели 1 млн 65 тыс. 971 исследований на коронавирус. В медицинские организации с подозрением на COVID-19 обратились 48 тыс. 547 кубанцев, в том числе 5 тыс. 173 ребенка. С неподтвержденным диагнозом в стационарах лечатся 4 тыс. 177 человек, из них 82 ребенка. В поликлиниках наблюдаются 5 тыс. 472 человека, включая 1 тыс. 822 детей.