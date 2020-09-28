В Геленджике за неделю снесли два самостроя

Решение о сносе за счет собственников принял суд. Первым снесли здание площадью 500 кв. метров на улице Санаторной, 1 в Голубой бухте. Его возвели с нарушением межевания границ земельного участка. На участке для индивидуального жилищного строительства, специалисты выявили капитальное строение гостиничного типа: восемь изолированных комнат на этаж с выходом в коридор.

Кроме того, в селе Дивноморском снесли часть одноэтажного дома на улице Каштановой. Там начали строительство без пятиметрового отступа от общей территории. Суд постановил демонтировать часть железобетонной плиты, бетонного пандуса, и разобрать стены. Теперь собственнику нужно будет привести конструкцию в соответствие нормам, сообщили в пресс-службе администрации Геленджика.

Напомним, 23 сентября в Краснодаре снесли два незаконно построенных здания.