В Адыгее умер 92-летний мужчина с COVID-19

В инфекционном госпитале скончался 92-летний житель Тахтамукайского района, у которого лабораторными исследованиями подтвердили, что причиной смерти стал COVID-19, сообщили в минздраве Адыгеи.

«За все время пандемии это самый взрослый пациент, который умер от коронавирусной инфекции. Всего к 17 сентября число смертей от COVID-19 увеличилось до 31 случая», — отметили в минздраве республики.

Всего к 17 сентября число заболевших COVID-19 в Адыгее выросло до 3 тыс. 753 человек. На лечении сейчас находятся 493 пациента, среди них 23 поступили за последние сутки. Выздоровело 3 тыс. 229 человек (за сутки +19).

В минздраве Адыгеи уточнили, что до конца месяца в республике ожидают поступление партии вакцины от коронавируса. Сейчас идет вакцинация от сезонного гриппа. Республика уже получила более 84 тыс. доз вакцины — «Совигрипп» и «Ультрикс Квадри».