В Новороссийске трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже и выжил

Краснодарский край

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В Новороссийске 27 сентября трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Мэр Новороссийске Игорь Дяченко 28 сентября сообщил в своем инстаграме, что накануне в Восточном районе города выпал из окна пятого этажа трехлетний ребенок. Его увезли на скорой в горбольницу № 1 в тяжелом состоянии.

Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, следственный отдел Новороссийска начал доследственную проверку по данному факту. Пострадавший ребенок находится в лечебном учреждении, медики оказывают ему помощь.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Как писали Юга.ру, похожий случай произошел в Новороссийске в середине июня. Тогда полуторагодовалый ребенок облокотился на москитную сетку на окне и выпал с четвертого этажа. Также в Краснодаре в конце августа выпал из окна четырехлетний ребенок.

Дети Новороссийск Происшествия Следственный комитет

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