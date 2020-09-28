В Новороссийске трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на пятом этаже и выжил

В Новороссийске 27 сентября трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

Мэр Новороссийске Игорь Дяченко 28 сентября сообщил в своем инстаграме, что накануне в Восточном районе города выпал из окна пятого этажа трехлетний ребенок. Его увезли на скорой в горбольницу № 1 в тяжелом состоянии.

Как уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, следственный отдел Новороссийска начал доследственную проверку по данному факту. Пострадавший ребенок находится в лечебном учреждении, медики оказывают ему помощь.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.