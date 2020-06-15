В Новороссийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна

Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 15 июня рассказал, что на одной из улиц ребенок выпал с четвертого этажа

Глава Новороссийска сегодня в своем инстаграме рассказал, что вечером 14 июня полуторагодовалый ребенок облокотился на москитную сетку на открытом окне и выпал с четвертого этажа. Ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали.

«Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра. Контролируйте их, где бы вы ни находились — дома, на улице, на детских площадках, на набережной... В этом году это уже второй подобный случай», — прокомментировал произошедшее Игорь Дяченко.

Глава города напомнил, что в 2018 году из окон выпало семь детей, а в 2019-м — четыре ребенка.