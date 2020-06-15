В Новороссийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна
Мэр Новороссийска Игорь Дяченко 15 июня рассказал, что на одной из улиц ребенок выпал с четвертого этажа
Глава Новороссийска сегодня в своем инстаграме рассказал, что вечером 14 июня полуторагодовалый ребенок облокотился на москитную сетку на открытом окне и выпал с четвертого этажа. Ребенок получил тяжелые травмы, его госпитализировали.
«Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра. Контролируйте их, где бы вы ни находились — дома, на улице, на детских площадках, на набережной... В этом году это уже второй подобный случай», — прокомментировал произошедшее Игорь Дяченко.
Глава города напомнил, что в 2018 году из окон выпало семь детей, а в 2019-м — четыре ребенка.
Напомним, 15 апреля в Майкопе трехлетний мальчик упал с балкона многоэтажного дома и погиб от полученных травм.
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Вниманию родителей, очень важная информация! Вчера вечером произошло происшествие, которое для молодой мамы Новороссийска обернулось трагедией. Полуторогодовалый малыш, облокотившись на москитную сетку на открытом окне, выпал с 4-го этажа. Ребенок получил тяжёлые травмы. Сейчас за жизнь малыша борются врачи. По всей видимости, речь идёт о невнимательности со стороны родителей. При этом стоит отметить, что соседи характеризуют семью положительно. Уважаемые родители, ещё раз убедительно прошу не ослаблять контроль за детьми, особенно за малышами, учитывая их активность и любопытство. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра! Контролируйте их, где бы вы ни находились – дома, на улице, на детских площадках, на набережной... В этом году это уже второй подобный случай. В 2018 году было зафиксировано 7 случаев падения детей из окон, в 2019 жертвами родительской невнимательности стали четыре малыша. Дети получили травмы различной степени тяжести. Берегите детей! #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020