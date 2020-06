В Новороссийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна

View this post on Instagram

Вниманию родителей, очень важная информация! Вчера вечером произошло происшествие, которое для молодой мамы Новороссийска обернулось трагедией. Полуторогодовалый малыш, облокотившись на москитную сетку на открытом окне, выпал с 4-го этажа. Ребенок получил тяжёлые травмы. Сейчас за жизнь малыша борются врачи. По всей видимости, речь идёт о невнимательности со стороны родителей. При этом стоит отметить, что соседи характеризуют семью положительно. Уважаемые родители, ещё раз убедительно прошу не ослаблять контроль за детьми, особенно за малышами, учитывая их активность и любопытство. Ни при каких обстоятельствах не оставляйте детей без присмотра! Контролируйте их, где бы вы ни находились – дома, на улице, на детских площадках, на набережной... В этом году это уже второй подобный случай. В 2018 году было зафиксировано 7 случаев падения детей из окон, в 2019 жертвами родительской невнимательности стали четыре малыша. Дети получили травмы различной степени тяжести. Берегите детей! #администрация #дяченко #моемнение #главановороссийска #глава #администрацияновороссийска #новороссийск #novorossiysk #massmedianovorossiysk #пресслсужбановороссийска #новостиноворосийска #событияновороссийска #новороссийск2020