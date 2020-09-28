Из аэропорта Краснодара попытались нелегально выслать в Хакасию 40 пчелиных маток

Краснодарский край, Вся Россия

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28 сентября стало известно, что в аэропорту Краснодара предотвратили попытку отправить насекомых в другой регион с поддельными документами

К дежурному инспектору Южного межрегионального управления Россельхознадзора обратился сотрудник «Почты России». Он планировал отправить в Хакасию из аэропорта Краснодара 40 пчелиных маток от лица другого гражданина и предъявил в связи с этим ветеринарные свидетельства. Инспектор изучил код, указанный на документах, и выяснил, что ранее он был выдан на другую продукцию.

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Инспектор отказался отправлять матки, информацию о случившемся передали в министерство внутренних дел Адыгеи. В ходе предварительной проверки стало известно, что отправитель на компьютере отредактировал файл ветеринарного свидетельства, распечатал его и приложил к животным. В полиции Адыгеи подтвердили факт подделки документов, сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора 28 сентября.

Как писали Юга.ру, в 2017 году пограничники Ростовской области задержали троих граждан России, которые пытались незаконно перевезти через границу шесть обезьян и двух кенгуру. А в 2018 году на таможне в Дагестане под капотом машины нашли трех краснокнижных соколов. 

Аэропорты Животные Краснодар Россельхознадзор

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