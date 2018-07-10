На Кубани больше часа пчелы не давали полицейским подойти к месту ДТП

Грузовик, перевозивший ульи с пчелами, попал в ДТП на трассе М4 «Дон» в Краснодарском крае

«Авария произошла на участке федеральной трассы в районе населенного пункта Молькино Краснодарского края. Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении УАЗ и грузовик, перевозивший в кузове ульи с пчелами. От удара несколько ульев выпали на проезжую часть», — сообщает «Интерфакс».

В аварии никто не пострадал, но из-за вылетевших из ульев пчел водители и полицейские несколько часов не могли подойти к месту аварии. Насекомые разозлились и нападали на всех, кто пытался приблизиться к ним. Сотрудникам потребовалось больше часа, чтобы устранить все последствия аварии.