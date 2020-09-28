В ККБ № 2 Краснодара на месяц закроют роддом из-за санитарной профилактики
27 сентября стало известно, что в Краснодаре закроется один из роддомов
Напомним, 6 апреля, во время действия карантина из-за коронавируса, в краевой клинической больнице № 2 запретили посещение роддома. С 15 апреля медучреждение перепрофилировали на оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус, из-за этого стационарное отделение перевели на строгий противоэпидемический режим. Сообщалось, что при этом перинатальный центр продолжит работать в прежнем режиме и принимать беременных. В мае один из акушеров-гинекологов больницы рассказал, как в больнице ведут прием беременных с коронавирусом.
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В конце сентября стало известно, что перинатальный центр перестанет работать с 29 сентября. Закрытие связано с «проведением плановых профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий».
Предположительно, центр будет закрытым в течение четырех недель. О дате открытия сообщат дополнительно, написали в инстаграме ККБ № 2.
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Дорогие друзья! С 29 сентября в связи с проведением плановых профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий Перинатальный центр Краевой клинической больницы №2 закрыт на прием беременных, рожениц и новорожденных. Ориентировочная продолжительность закрытия Перинатального центра ККБ №2 составляет 4 недели. О дате открытия мы сообщим дополнительно. #ккб2 #роддом #перинатальныйцентр #временноезакрытиероддома #роды #плановыемероприятия#краснодар