В ККБ № 2 Краснодара на месяц закроют роддом из-за санитарной профилактики

Дорогие друзья! С 29 сентября в связи с проведением плановых профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий Перинатальный центр Краевой клинической больницы №2 закрыт на прием беременных, рожениц и новорожденных. Ориентировочная продолжительность закрытия Перинатального центра ККБ №2 составляет 4 недели. О дате открытия мы сообщим дополнительно. #ккб2 #роддом #перинатальныйцентр #временноезакрытиероддома #роды #плановыемероприятия#краснодар