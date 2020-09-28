В ККБ № 2 Краснодара на месяц закроют роддом из-за санитарной профилактики

Напомним, 6 апреля, во время действия карантина из-за коронавируса, в краевой клинической больнице № 2 запретили посещение роддома. С 15 апреля медучреждение перепрофилировали на оказание помощи пациентам с подозрением на коронавирус, из-за этого стационарное отделение перевели на строгий противоэпидемический режим. Сообщалось, что при этом перинатальный центр продолжит работать в прежнем режиме и принимать беременных. В мае один из акушеров-гинекологов больницы рассказал, как в больнице ведут прием беременных с коронавирусом.