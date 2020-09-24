В Краснодаре на перекрестке улиц Петра Метальникова и Куникова установят светофор для пешеходов
24 сентября в Краснодаре начнутся работы по оборудованию пешеходного перехода на улице имени Петра Метальникова
Строительно-монтажные работы проведут на пересечении улиц Петра Метальникова и Цезаря Куникова. Там оборудуют новые светофоры и сделают кнопки для вызова зеленого света для пешеходов.
«Помимо строительства пешеходных и транспортных светофоров на проезжую часть нанесут разметку, в том числе "зебру", установят дорожные знаки», — добавили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Также на перекрестке поставят остановки общественного транспорта в обоих направлениях. Работы планируют завершить до конца октября. Их выполнят за счет застройщика этого района, отметили в пресс-службе мэрии 23 сентября.
Как писали Юга.ру, в феврале в краевом центре появились три умных светофора, которые подстраиваются под потоки машин. Власти уточняли, что это не обычное программирование, а интерактивная система «мышления» светофора, который реагирует на дорожную ситуацию в настоящем времени. В июне такие устройства начали устанавливать еще в двух местах — в Юбилейном микрорайоне и центре. Всего в течение 2020 года планируется поставить 38 умных светофоров.