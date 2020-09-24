В Краснодаре на перекрестке улиц Петра Метальникова и Куникова установят светофор для пешеходов

24 сентября в Краснодаре начнутся работы по оборудованию пешеходного перехода на улице имени Петра Метальникова

Строительно-монтажные работы проведут на пересечении улиц Петра Метальникова и Цезаря Куникова. Там оборудуют новые светофоры и сделают кнопки для вызова зеленого света для пешеходов.

«Помимо строительства пешеходных и транспортных светофоров на проезжую часть нанесут разметку, в том числе "зебру", установят дорожные знаки», — добавили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.