В Краснодаре появятся еще два светофора, которые реагируют на потоки машин

В мэрии Краснодара рассказали о новом типе светофоров, которые реагируют на интенсивность потоков. Два таких устройства должны появиться в центре и Юбилейном микрорайоне

Как писали Юга.ру, три первых умных светофора установили в краевом центре в феврале: на перекрестках улиц Лизы Чайкиной и Сормовской, Российской и Солнечной, а также Восточно-Кругликовской и Школьной. Это адаптивные устройства, которые умеют подстраиваться под автомобильные потоки и их интенсивность. Специальные датчики реагируют на «разрывы» в движении: если в течение трех секунд машины не пересекают стоп-линию, зеленый свет для этой улицы прекращается и переходит на перпендикулярную дорогу.

Также такой светофор увеличивает фазу движения, если на определенной улице поток становится более интенсивным. Соответственно, на перпендикулярном участке фаза движения уменьшится. При этом у светофоров есть максимальные и минимальные значения времени, в течение которого улицу можно будет делать приоритетной.

В мэрии порталу Юга.ру поясняли, что такой механизм кардинально отличается от привычных программируемых светофоров. В последних определенные действия повторяются ежедневно, например, для утренних, обеденных и вечерних часов. В то время как умные светофоры реагируют на картинку движения в настоящем времени. В пресс-службе администрации подчеркнули, что в течение 2020 года в городе запустят еще 35 таких устройств.